Mamdani apoya a las enfermeras en la mayor huelga del sector de la historia de Nueva York

"La ciudad de Nueva York apoya a las enfermeras y exige negociaciones de buena fe para lograr justicia y atención médica para todos", escribió el mandatario progresista en sus redes sociales.

Su mensaje en X iba acompañado de fotografías de su participación hoy en los piquetes de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA, por sus siglas en inglés), que representa a los profesionales del Centro Médico Montefiore, NewYork-Presbyterian y el Sistema de Salud Mount Sinai.

Al igual que todas las trabajadoras en huelga, Mamdani acudió a la protesta con una bufanda de color rojo, símbolo de apoyo al sindicato del sector.

"Las enfermeras están presentes en nuestros momentos más difíciles: el 11 de septiembre, la pandemia, cada enfermedad y emergencia. Su valor es incalculable. Exigimos salarios justos, condiciones de trabajo seguras y dignidad para ellas", añadió Mamdani en X.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La huelga se produce tras meses de negociaciones sobre nuevos contratos de tres años para reemplazar los convenios colectivos anteriores del sindicato, que expiraron el 31 de diciembre pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los hospitales permanecerán abiertos y la atención continuará durante la huelga, en un momento en el que el estado registra un número récord de casos de gripe.

"Nuestro mensaje a los neoyorquinos: Si están enfermos, por favor, no retrasen la búsqueda de atención médica durante nuestra huelga. Preferiríamos ser nosotras quienes les brindemos esa atención, pero nuestros jefes nos han obligado a ir a la huelga", destaca la asociación sindical en su comunicado.

También asistió a la protesta de hoy con una bufanda roja, la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

"Me enorgulleció acompañar hoy a las enfermeras de Nueva York en su huelga y en su lucha por los contratos justos que merecen. A todas nuestras enfermeras: gracias por su valentía, su solidaridad y por todos los sacrificios que hacen para cuidar a los neoyorquinos", escribió James en X.

Por su parte, los portavoces de los hospitales han insistido en que las demandas del sindicato son irrazonables y les costarían miles de millones de dólares, en un momento en que ya se están preparando para los recortes federales.