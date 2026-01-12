Más de 170 activistas y familiares exigen a Cuba liberar a presos por motivos políticos

En un comunicado, los firmantes recordaron que Venezuela y Nicaragua han puesto en marcha un proceso de excarcelación de presos políticos "en los últimos días" por lo que, "en ese contexto, Cuba no puede seguir siendo la gran ausente".

"Aunque estos anuncios se producen en la opaca y manipuladora retórica propia de los autoritarismos (...) vuelven a colocar en la agenda regional una demanda irrenunciable: la libertad de quienes han sido encarcelados por ejercer sus derechos", destacó el escrito.

La semana pasada, el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la liberación inmediata de "un número importante de personas".

Caracas y varias ONG informaron este lunes de nuevas excarcelaciones, aunque los números varían según la fuente. Mientras los registros oficiales cifran en 116 a los beneficiados, organizaciones de derechos humanos han confirmado entre 40 y 53 presos políticos liberados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Managua ha liberado en los últimos días a al menos 24 presos políticos, según los últimos datos confirmados por las familias al Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las personas que suscribieron al texto de este lunes se encuentran 20 familiares directos de presos cubanos; disidentes históricos como José Daniel Ferrer y Martha Beatriz Roque; expresos del grupo de los Plantados (opositores encarcelados que se negaron a usar el uniforme); activistas de organizaciones como Justicia 11J y artistas como Tania Bruguera.

Al menos una decena figura en la lista nacional de terroristas confeccionada por el Gobierno insular.

Cuba excarceló el año pasado a 553 personas como parte de un acuerdo entre La Habana y Washington, durante los últimos días de la administración del demócrata, Joe Biden, mediado por el Vaticano.

Distintas ONG de derechos humanos de Cuba e internacionales criticaron el proceso, al que consideraron "opaco, incompleto, injusto y fraudulento". Además, alertaron de que más de la mitad de los excarcelados eran reclusos comunes y no presos por motivos políticos.

Poco tiempo después, el Tribunal Supremo Popular de Cuba revocó las excarcelaciones de los opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro.

Ferrer partió al exilio el pasado octubre tras una "solicitud formal" de Washington, según confirmó el Gobierno cubano. Navarro, por otro lado, sigue preso.