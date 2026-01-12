Más de tres millones de desplazados han regresado a Jartum desde expulsión de las FAR

"Más de tres millones de personas desplazadas han regresado a sus hogares, con lo que la población del estado de Jartum es ahora de unos ocho millones de habitantes, frente a 15 millones antes del estallido de la guerra", en abril de 2023, dijo el ministro de Cultura e Información del estado de Jartum, Al Tayeb Saadedin.

El ministro, en una rueda de prensa en la capital, indicó que pese a la falta de estadísticas precisas sobre el número de retornados, "los datos indican que el número de quienes han regresado supera los tres millones de personas, la mayoría de ellas habían sido desplazado internamente a estados vecinos, como Nilo del Norte, Al Yazira, Al Qadarif y el Nilo Blanco".

Sus afirmaciones coinciden con la vuelta del Gobierno sudanés a Jartum, a donde regresó tras más de dos años y medio en la capital provisional, Port Sudan, debido al conflicto bélico que convirtió al país en escenario de la peor crisis humanitaria y de desplazamiento del planeta y que tuvo en la capital uno de sus peores escenarios.

Este mismo lunes, el líder militar y presidente del Consejo Soberano de Sudán, Abdelfatah al Burhan, se reunió con el primer ministro, Kamil Idris, en su oficina en Jartum, donde trataron la implementación de medidas para el retorno del Gobierno al ejercicio de sus funciones desde la capital.

"Esto refleja la mejora de la situación de seguridad y el inicio de una nueva etapa centrada en la recuperación nacional y la gestión de los asuntos estatales desde la capital", indicó en un comunicado la oficina de prensa del Consejo Soberano.

También se centraron en "los esfuerzos realizados por el Estado para brindar servicios esenciales y un nivel de vida digno a sus ciudadanos" y revisaron el plan del Gobierno para "crear la infraestructura y los servicios necesarios para garantizar el retorno de los ciudadanos al estado de Jartum", añadió la nota.

"Hay un gran retorno de ciudadanos y el estado recibe cientos de autobuses diarios desde Egipto y varios estados sudaneses, además de quienes regresan a través del Aeropuerto de Port Sudan", sostuvo Saadedin, añadiendo que los colegios están ya "saturados" de estudiantes y que los servicios están disponibles en muchas zonas del estado.

El ministro también achacó el aumento de regresados a la "restauración del suministro eléctrico en varios barrios" después de los graves daños que sufrieron las instalaciones, así como la mejora en "la situación de seguridad gracias al amplio despliegue policial en todo el estado".

El aumento de los retornados a Jartum se produce mientras se recrudecen los combates en Kordofán, en el centro del país, donde las partes en conflicto tratan controlar esa región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

La guerra en Sudán se desató en abril de 2023 entre las FAR y el Ejército regular y desde entonces ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno o externo de más de trece millones, además de devastar el país y convertirlo en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta.