Mayor bloque opositor de Venezuela denuncia deliberado "retraso" en las excarcelaciones

"Esta situación se agrava al constatar que muchos de los excarcelados han obtenido su libertad bajo medidas cautelares gravosas", recalcó en X la PUD, que mantiene un número verificado de excarcelaciones por debajo de las 116 anunciadas anteriormente por el Gobierno.

La coalición subrayó que "cerca de 1.000 personas" permanecen detenidas por motivos políticos, por lo que calificó de "pírrica" la cifra de los 24 excarcelados, que representa poco más del 2 % del total de presos políticos.

"Exigimos a quienes hoy, interinamente, ostentan la responsabilidad y el poder de tomar estas decisiones que avancen, sin dilaciones, hacia la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos, sin excepciones ni condicionamientos arbitrarios", manifestó la PUD.

Para el bloque, esta demanda se hace "aún más urgente" tras el fallecimiento el sábado del preso político Edison José Torres Fernández, lo que eleva a 26 el número de presos políticos -según la PUD- que han perdido la vida bajo custodia del Estado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No pueden existir puertas giratorias. No es aceptable liberar a algunos mientras otros son detenidos, perseguidos o sometidos a procesos judiciales infundados. La justicia no puede ser selectiva ni utilizada como mecanismo de presión política", señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ello, hizo un llamado a la comunidad internacional para que acompañe a los familiares que, durante estos días, se han mantenido en vigilia a las afueras de varias cárceles, a la espera de la liberación de sus seres queridos.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó este lunes sobre 116 "nuevas excarcelaciones" en las últimas horas de personas a las que vinculó con "hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación".

Este anuncio se da días después de que Jorge Rodríguez -presidente del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez- anunciara la excarcelación de un "número importante" de personas, sin publicar una lista del total ni detallar los nombres.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, ha verificado, hasta las 6:23 hora local (10:23 GMT) de este lunes, la excarcelación de más de 40 personas.