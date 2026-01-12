Merz dice que espera una solución para Groenlandia dentro de la OTAN, ante interés de EEUU

"Compartimos las preocupaciones estadounidenses sobre que esa parte de Dinamarca debe estar mejor protegida. Espero que encontremos una solución sencilla dentro de la OTAN", dijo el canciller en unas declaraciones a medios de comunicación alemanes durante su viaje a la India, donde se reunió este lunes con el primer ministro, Narendra Modi.

Merz señaló que los socios de la OTAN están debatiendo en estos momentos sobre Groenlandia, en particular los ministros de Asuntos Exteriores, en un día en el que el jefe de la diplomacia germana, Johann Wadephul, tiene previsto entrevistarse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"También hablamos con el Gobierno danés de manera muy detallada y queremos sencillamente mejorar juntos la situación de seguridad y pienso que los estadounidenses también quieren participar. En qué medida lo harán es algo que veremos en los próximos días y semanas", afirmó el jefe del Gobierno alemán.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este lunes que la Alianza va por el buen camino para mejorar la defensa de Groenlandia y del Ártico ante una posible mayor actividad de Rusia y China, y evitó entrar en las amenazas deTrump de tomar por la fuerza la isla ártica.

"Quiero destacar que todos los aliados coinciden en la importancia de la seguridad del Ártico, ya que sabemos que con la apertura de las rutas marítimas, existe el riesgo de que Rusia y China se vuelvan más activas", destacó Rutte en una rueda de prensa en Zagreb tras reunirse con el primer ministro croata, Andrej Plenkovic.

En recientes declaraciones, Trump ha señalado el interés de su administración en hacerse con el control del territorio autónomo danés, supuestamente por razones de seguridad.

El sábado, Trump dijo en la Casa Blanca que no va a permitir que "Rusia o China ocupen Groenlandia", por lo que ha decidido "hacer algo" con el territorio autónomo danés "ya sea por las buenas o por las malas".

Además, el jefe de Estado estadounidense cuestionó la soberanía de Dinamarca sobre el territorio al afirmar que, aunque admira al país nórdico, "el hecho de que desembarcaran allí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra".