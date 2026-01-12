Merz llega a la India con Ucrania en agenda en plena búsqueda de equilibrio global

Merz aterrizó a primera hora en el aeropuerto internacional de Ahmedabad, donde fue recibido por el gobernador del estado de Gujarat, Acharya Devvrat, en el inicio de su primer viaje oficial a la India desde que asumió el cargo.

El portavoz adjunto del Gobierno alemán, Steffen Meyer, dijo el viernes que Berlín, al igual que la Unión Europea, está presionando a la India para que impida que sus empresas eludan las sanciones impuestas a Rusia y para que reduzca sus importaciones de energía rusa.

El canciller alemán tiene previsto mantener este lunes una reunión con Modi en Ahmedabad, clave para la revisión de la cooperación bilateral y en la que se espera que se acuerden nuevas vías para intensificar los intercambios en comercio, inversión y desarrollo, entre otros ámbitos.

Alemania, principal socio comercial de la India en la Unión Europea, ha reiterado además su apoyo a un rápido cierre del acuerdo de libre comercio entre Bruselas y Nueva Delhi.

La visita se produce después de que ambos líderes se reunieran por última vez al margen de la cumbre del G7 en Canadá y en vísperas de una cumbre prevista entre la India y la Unión Europea para el 27 de enero.

Según el Parlamento Europeo, si esa cumbre se confirma, se espera que ambas partes alcancen antes un acuerdo definitivo sobre el tratado de libre comercio, tras las intensas negociaciones mantenidas en los últimos meses.