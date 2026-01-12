Milán cierra plana (0,03 %) pendiente de la investigación a Powell

Roma, 12 ene (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes prácticamente plana, con una leve subida del 0,03 %, con su índice selectivo FTSE MIB en 45.732,20 puntos, en una jornada marcada por la cautela, con los inversores pendientes de la investigación al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.