Ministro de Defensa de Colombia viaja a EE.UU para preparar encuentro entre Petro y Trump

Bogotá, 12 ene (EFE).- El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, inició este lunes una visita de tres días a Estados Unidos para reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, como preámbulo al encuentro que tendrán la primera semana de febrero los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.