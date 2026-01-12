Movimiento estudiantil exige transición sin persecución ni presos políticos en Venezuela

En una rueda de prensa, Miguelángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, afirmó que la mandataria encargada y su hermano, el diputado Jorge Rodríguez, quien es jefe del Parlamento, tienen la "responsabilidad histórica" de dirigir "una transición democrática" que sea "lo más expedita posible".

En este sentido, señaló que se deben establecer garantías para este proceso, entre las cuales destacó: "desarmar a los colectivos, a los grupos irregulares que hoy por hoy acechan a la población venezolana, darle libertad a los presos políticos y tranquilidad a las familias que hoy pernoctan fuera de los centros de reclusión".

"No hay transición posible sin que exista cese la persecución política, libertad a los presos políticos y que se restablezcan todas las garantías civiles y políticas para los venezolanos", añadió el dirigente estudiantil, que tachó a las autoridades interinas como "un Gobierno de facto", al considerar de que carecen "de la legitimidad de origen" que otorga la elección de los venezolanos.

Para este proceso, aseguró, el Movimiento Estudiantil exigirá respeto a "la voluntad de los venezolanos", quienes, agregó, "pueden dictar cuál va a ser el camino" que seguirá el país suramericano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, señaló que el reinicio de actividades universitarias está previsto para el próximo 19 de enero, "si las condiciones están dadas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio de Servicio Penitenciario anunció este lunes "116 nuevas excarcelaciones", sin precisar nombres ni las condiciones de estas medidas.

Sin embargo, ONG locales solo han confirmado entre 40 y 53 presos políticos liberados.

Desde el pasado jueves, cuando el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un "número importante" de personas, familiares de presos políticos han pernoctado en varios centros penitenciarios a la espera de la liberación de sus seres queridos.