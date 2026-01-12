Pedro Sánchez pide a Delcy Rodríguez que continúe la liberación de presos políticos

Madrid, 12 ene (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, informó este lunes de que el pasado viernes trasladó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la "necesidad de seguir liberando presos políticos" y reconoció la labor que realiza el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero con ese objetivo.