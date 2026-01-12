Pekín dice que la UE emitirá directrices sobre precios mínimos para los eléctricos chinos

En un comunicado, el ministerio explicó que las directrices -cuya fecha de publicación no se ha detallado- establecen que cada oferta de compromiso de precios será evaluada "conforme a los mismos criterios jurídicos, de manera objetiva y justa, siguiendo el principio de no discriminación y de acuerdo con las normas pertinentes de la OMC (Organización Mundial del Comercio)".

"Ambas partes consideran necesario proporcionar orientaciones generales sobre compromisos de precios para los exportadores chinos que exporten vehículos eléctricos de batería para pasajeros a la UE, permitiéndoles así abordar las preocupaciones pertinentes de una manera más práctica, específica y coherente con las normas de la OMC", señaló el texto.

Para Pekín, la publicación de estas normas evidencia que tanto China como la UE "tienen la capacidad y la voluntad de resolver adecuadamente sus diferencias mediante el diálogo y la consulta", así como de "mantener la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro del sector automotriz de China, la UE y el mundo en general".

"Esto contribuye no solo a garantizar el desarrollo saludable de las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE, sino también a salvaguardar un orden comercial internacional basado en reglas", sentenció Comercio.

En octubre de 2024, entraron en vigor los aranceles de hasta el 35,3 % a la importación a la UE de vehículos eléctricos procedentes de China aprobados por la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario aplica tarifas del 35,3 % al fabricante chino SAIC (MG y Maxus, entre otras marcas), del 18,8 % a Geely y del 17 % a BYD, durante un máximo de cinco años.

El país asiático ha respondido con gravámenes sobre el brandy, la carne de cerdo y los lácteos europeos, aunque ambas partes han protagonizado un relativo acercamiento en los últimos meses, en especial tras la escalada arancelaria desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump.