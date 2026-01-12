Rescatan a un surfista de 68 años de un área rocosa en el noroeste de Puerto Rico

Según detallaron los guardacostas en un comunicado, fueron agentes suyos en su despacho en San Juan quienes el pasado 9 de enero recibieron una alerta de parte de un dueño de un Airbnb de que un turista no había estado en la vivienda por más de 24 horas.

Los guardacostas indicaron que la hija del desaparecido les notificó que su padre había ido a surfear a la playa Surfer's Beach, en Aguadilla, el día previo, jueves, y que no había hablado con él desde entonces.

Tras esto, la Guardia Costera envió un mensaje de urgencia marítima para que las embarcaciones que estuvieran cerca supieran del suceso.

Así, los guardacostas, en un helicóptero que zarpó desde su base aérea Borinquen, en Aguadilla, la Policía de Puerto Rico, las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía local y la Patrulla Fronteriza estadounidense se unieron a la búsqueda del hombre en la costa cerca del norte de Aguadilla.

Durante la búsqueda, el equipo de oficiales en el helicóptero avistó a un hombre con las mismas características del surfer que buscaban.

El hombre se encontraba varado en un área rocosa de la mencionada playa junto a su tabla de surfear e intentando avisar el helicóptero, el cual eventualmente lo rescató al descender una canasta y llevarlo a una clínica en la base aérea.