Rubio se reunirá con el presidente electo de Honduras en Washington

El encuentro entre Rubio y Asfura fue confirmado por el Departamento de Estado y tendrá lugar en la sede de la entidad a las 16:00 hora local (21:00 GMT), con la participación del vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

Asfura, quien fuera respaldado públicamente por el presidente Donald Trump en las elecciones del pasado mes de noviembre, anunció la semana pasada que viajaría a Estados Unidos para estrechar lazos comerciales con la nación norteamericana, el principal socio comercial de Honduras.

El mandatario electo dejó entrever entonces que la migración sería uno de los temas a tratar con las autoridades de EE.UU., donde viven alrededor de dos millones de hondureños, entre residentes legales e indocumentados.

Fuentes cercanas al político hondureño adelantaron que se entrevistaría con directivos del BID y que su itinerario en la capital estadounidense incluiría reuniones con funcionarios del Gobierno Trump, sin precisar nombres.

Según versiones extraoficiales, habría llegado a Washington acompañado por un reducido número de sus más cercanos colaboradores, entre ellos la excanciller hondureña Mireya Agüero.

Asfura fue declarado presidente electo de Honduras el pasado 24 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en su segundo informe sobre los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre.

Poco después de darse a conocer los resultados de los disputados comicios, Rubio habló por teléfono con Asfura para felicitarlo por su triunfo y elogió el apoyo del hondureño a "los objetivos estratégicos de EE.UU." entre ellos la "cooperación en materia de seguridad bilateral y regional", y el "fortalecimiento de los lazos económicos" bilaterales.

El presidente electo asumirá el poder el próximo 27 de enero para un período de cuatro años y sucederá a Xiomara Castro, la primera mujer presidenta que ha tenido Honduras.