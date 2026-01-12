Rubio y De la Fuente hablan de mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico

Según el viceportavoz de Estado, Tommy Pigott, la conversación trató sobre una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico y para "detener el tráfico de fentanilo y armas".

"El secretario Rubio reafirmó el compromiso de Estados Unidos para detener el narcoterrorismo y subrayó la necesidad de resultados tangibles para proteger nuestro país y el hemisferio", indicó Pigott.

En una nota similar en X, el Departamento de Estado dijo que Rubio reiteró la necesidad de "acciones concretas" en la lucha contra el "narcoterrorismo" en México.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha descartado acciones militares dentro de territorio mexicano si el Gobierno mexicano no hace más por ir tras los carteles de las droga y ha asegurado que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tiene miedo de los carteles.

El Gobierno de Trump ha designado como terroristas a los principales cárteles de la droga mexicano, entre ellos el Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo o la Nueva Familia Michoacana.