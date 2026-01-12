Sánchez defiende que la UE debe mantener relación de igualdad con EEUU, no de "vasallaje"

Sánchez mostró su convicción de los beneficios de ese pro-atlantismo en la rueda de prensa que ofreció junto a su homólogo griego, Kyriakos Mitsotakis, tras la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio de la Moncloa (sede presidencial) y en la que el análisis de la situación geopolítica actual ha sido uno de sus ejes.

Además de cuestiones como Ucrania y Venezuela, ambos jefes de Gobierno abordaron las aspiraciones de Trump sobre Groenlandia, después de que el presidente de Estados Unidos afirmara su determinación de controlar este territorio "por las buenas o por las malas".

El jefe del Ejecutivo español recordó que Madrid firmó la pasada semana una declaración junto a otros países europeos sobre este asunto y se mostró convencido de que se puede garantizar la seguridad en el Ártico.

A su juicio, lo fundamental es ser conscientes de que la seguridad colectiva no es contradictoria con la seguridad de un país como Estados Unidos.

"Somos un Gobierno pro-atlantista que defendemos la vigencia y el vigor de la Alianza Atlántica, pero esa relación no admite desigualdades y es importante trabajar conjuntamente desde el respeto y teniendo en cuenta la comunión de valores y principios de todos los países occidentales", añadió antes de insistir en su idea de que no puede haber una relación de "vasallaje", sino de igual a igual.

La defensa de esos valores cree que debe aplicarse tanto ante las aspiraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, o "ante cualquier otra cuestión que tenga que ver con la violación del Derecho Internacional", en alusión a las pretensiones de Trump con Groenlandia.

Por su parte, Mitsotakis apuntó que el futuro de Groenlandia le corresponde decidirlo a este territorio y a Dinamarca, y que la Unión Europea debe estar en primera línea en la defensa del territorio de todos sus estados.

Pero se mostró convencido de que se pueden encontrar soluciones sobre los asuntos de seguridad en el Ártico en beneficio mutuo para ambas partes del Atlántico, y, ante ello, apeló a una Unión Europea unida.

Respecto a la relación bilateral entre España y Grecia, los dos jefes de Gobierno destacaron el buen momento que atraviesan y la importancia de la colaboración conjunta ante intereses comunes de la agenda europea.

Así, se refirieron en concreto a la negociación del próximo marco presupuestario de la UE, con especial relevancia para los dos países sobre lo que se decida destinar a la Política Agrícola Común, o el cumplimiento del pacto migratorio

De la misma forma, Sánchez y Mitsotakis resaltaron la transformación económica de España y Grecia, en cuyo contexto, el español afirmó que ambos países eran considerados los "enfermos de Europa" no hace muchos años y ahora son un referente y un motor de progreso.

Sánchez, que destacó asimismo la importancia del acuerdo final al que la UE ha llegado con Mercosur, coincidió con su homólogo griego en la necesidad de mantener el apoyo a Ucrania y buscar la paz definitiva en Oriente Medio.