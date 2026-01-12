Schwarzenegger subastará en Kitzbühel artículos y experiencias en favor del medioambiente

La puja, que incluye artefactos de la colección personal del antiguo gobernador de California, así como experiencias deportivas, como un entrenamiento con el actor siete veces campeón mundial de fisicoculturismo, se celebrará el 22 de enero por quinta vez, con motivo de las famosas carreras de esquí alpino de Kitzbühel (Tirol) entre el 23 y 25 de enero.

El año pasado, la subasta de Schwarzenegger en Kitzbühel recaudó la cifra récord de 1,55 millones de euros (1,81 millones de dólares), de los cuales 300.000 euros (350.766 dólares) se destinaron específicamente a apoyar las labores de extinción de los devastadores incendios que azotaron Los Ángeles (California) en enero de 2025, aseguró SCI en un comunicado.

El actor de origen austríaco e intérprete de míticas películas como "Terminator" o "Los gemelos golpean dos veces" ('Twins') mantiene desde hace años un incansable compromiso con la protección del medioambiente, incluyendo la organización del Austrian World Summit, que celebrará este junio su décima edición en Viena, bajo el lema "Somos imparables".