Seúl considera suspender las operaciones de Coupang por la filtración masiva de datos

"Si no se cumple la orden o si se considera que, mediante esa orden, no se logra reparar el daño a los consumidores, entonces también es posible una suspensión de operaciones", dijo el presidente de la Comisión de Comercio Justo (FTC), Ju Byung-gi, durante una entrevista en el programa de radio local 'Fábrica de Noticias de Kim Eo-jun'.

El jefe del regulador antimonopolio añadió que, al margen de la filtración, la FTC también revisa otras prácticas comerciales cuestionables de Coupang, como el traslado de pérdidas a proveedores, posibles irregularidades en publicidad y obstáculos al proceso de baja de usuarios.

A finales de diciembre, Coupang aseguró haber identificado al responsable de la filtración, detectada en noviembre, acusando a un antiguo empleado y afirmando que ninguno de los datos filtrados, que incluían claves de acceso de clientes pero no información de pago ni otros datos sensibles, fueron transmitidos a terceras partes.

No obstante, las agencias pertinentes del Gobierno surcoreano subrayaron que esas conclusiones constituyen una "afirmación unilateral" de la empresa y recordaron que la investigación del grupo de trabajo gubernamental aún no ha concluido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A finales de diciembre, el fundador y presidente de la plataforma de comercio electrónico, Kim Bom-suk, pidió disculpas públicamente por el incidente, mientras la firma anunció un plan de compensación de 1,7 billones de wones (1.161 millones de dólares) en cupones para los clientes afectados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Coupang, fundada en Corea del Sur pero incorporada y cotizada en Estados Unidos, opera la mayor plataforma de comercio electrónico del país asiático, de donde provienen la mayoría de sus ingresos.