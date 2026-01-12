Sheinbaum reafirma ante Trump el rechazo de México a ataque militar en Venezuela

Ciudad de México, 12 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes que durante la conversación que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, dejó claro su rechazo a la intervención militar en Venezuela, en la que fue detenido el presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan en Nueva York un juicio por narcotráfico entre otros delitos.