Siria arresta a presuntos miembros del EI por atentado con 8 muertos contra una mezquita

Los detenidos, identificados como Ahmad Attallah al Diab y Anas al Zarrad, fueron encontrados después de que las fuerzas de seguridad sirias llevaran a cabo una operación de vigilancia y pudieran rastrear su ubicación, según un comunicado del departamento gubernamental.

Ambos son considerados "integrantes de la organización terrorista EI y responsables del ataque que tuvo como objetivo la mezquita Imán Ali bin Abi Talib en el barrio de Wadi al Dahab el 26 del mes pasado", se indica en la nota, en referencia a la zona de la ciudad central de Homs donde explotó la bomba.

El atentado tuvo lugar en un área habitada mayoritariamente por alauitas (una minoría derivada del islam chií) durante el concurrido rezo de los viernes.

El Ministerio de Interior explicó que sus fuerzas también se incautaron de una serie de artefactos explosivos, armamento, munición y pruebas de la participación de los detenidos en diversos "actos terroristas".

Si bien la versión oficial señala al Estado Islámico, el atentado fue reivindicado en Telegram por el poco conocido grupo islamista Saraya Ansar al Suna, opuesto a las minorías religiosas de Siria y con ideas vinculadas al grupo yihadista.

El ataque en Homs provocó protestas en la provincia costera de Latakia, el principal núcleo alauita de la nación, donde las autoridades denunciaron durante su transcurso la muerte de tres personas a manos de supuestos "remanentes" del régimen del depuesto de Bachar al Asad, también alauita.