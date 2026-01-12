Trasladan por segunda vez a hospital al encarcelado expresidente peruano Martín Vizcarra

Vizcarra, de 62 años, fue llevado al Hospital de Ate, en el este de la capital, Lima, desde Barbadillo, conocida como la cárcel de los presidentes de Perú, construida exclusivamente para albergar a ex jefes de Estado, y en la que actualmente también están recluidos los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022).

Hasta el momento no se ha revelado el cuadro médico que motivó su traslado al hospital, lo que debe ser detallado por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), la oficina del Gobierno encargada de custodiar y administrar las cárceles peruanas, que mantiene un servicio de enfermería permanente en Barbadillo desde el paso del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por ese penal.

Los lunes, Vizcarra suele recibir la visita de su hermano Mario Vizcarra, quien ha asumido la candidatura presidencial de Perú Primero con el objetivo de reivindicarlo al encontrarse inhabilitado para participar en las elecciones que se celebrarán en la primera mitad de este año.

Durante el lanzamiento de su campaña electoral el pasado viernes, Mario Vizcarra señaló que como cada lunes visitaría a su hermano en Barbadillo, mientras espera el pronunciamiento del Jurado Nacional Elecciones (JNE) para saber si sigue en la carrera, tras haber sido descalificado en primera instancia por una antigua condena de hace veinte años por peculado (malversación de fondos públicos).

Martín Vizcarra ya tuvo que ser llevado en diciembre al mismo Hospital de Ate al sufrir una crisis hipertensiva severa.

El 26 de noviembre pasado, un tribunal lo condenó a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, al considerar que recibió más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado.

El tribunal declaró probado que Vizcarra propuso y recibió una coima (soborno) de un millón de soles de la empresa Obrainsa para adjudicarle el proyecto de irrigación agrícola Lomas de Ilo en 2013 y otra de 1,3 millones de soles de la empresa ICCGSA para desarrollar el mejoramiento del Hospital de Moquegua.