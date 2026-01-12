UE exige liberar a georgiana Amaglobeli, premio Sájarov, en primer aniversario detención

Según la declaración de la misión, el caso de Amaglobeli, que fundó dos medios opositores en su país, muestra "la creciente presión, intimidación y acoso legal que sufren los periodistas en Georgia".

El comunicado señala que la salud de la periodista, en particular su visión, se deterioró significativamente durante su detención.

El lunes por la noche en la capital georgiana se celebrará una marcha de la oposición en apoyo a Amaglobeli.

También se realizará una concentración frente al centro penitenciario de Rustavi, donde se encuentra recluida la periodista, de 50 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Amaglobeli, galardonada el año pasado con el Premio Sájarov y el Premio de Derechos Humanos Vaclav Havel, saltó a la fama al ser detenida en enero de 2025 después de abofetear a un jefe de policía durante las protestas antigubernamentales contra el aplazamiento de las negociaciones de ingreso de Georgia en la Unión Europea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En agosto del mismo año la periodista fue condenada a dos años de cárcel.