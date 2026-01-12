Un exministro conservador británico se pasa a las filas del populista Reform UK de Farage

Otros antiguos cargos conservadores -entre ellos tres exparlamentarios de la Cámara de los Comunes, además de numerosos concejales- han dado en los últimos meses ese mismo paso, pero Zahawi es el político de mayor perfil en sumarse a las filas de Reform UK, el partido que más crece en las encuestas de intención de voto.

Zahawi fue ministro de Economía durante dos meses en 2022, en el gobierno de Boris Johnson, además de ocupar varios cargos equivalentes a secretario de Estado en otros gobiernos conservadores y de encabezar como presidente el Partido Conservador en 2022 y 2023.

Al explicar los motivos de su defección, en una conferencia de prensa junto a Farage, Zahawi (nacido en Irak y emigrado al Reino Unido cuando tenía 11 años) señaló que el Reino Unido está atravesando "un capítulo oscuro y peligroso" y que para superarlo era necesaria "una revolución gloriosa".

Zahawi ya se encontraba alejado del Partido Conservador después de que el antiguo primer ministro Rishi Sunak lo depusiera como presidente de la formación en 2023 al conocerse que había ocultado una investigación abierta sobre supuestas irregularidades en su declaración fiscal.

Nigel Farage, que saltó a la fama como uno de los campeones de la corriente anti-UE durante la campaña del Brexit, creó el Reform UK hace solo cinco años -en sustitución del Partido del Brexit-, y aunque ha tenido resultados discretos en las últimas citas electorales, en estos momentos lidera los sondeos de intención de voto para las municipales (más regionales en Escocia y Gales) del próximo 7 de mayo.