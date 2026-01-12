Un sismo de magnitud 4,2 se siente en la costa norte de Perú, sin reportes de daños

El movimiento telúrico se registró a las 5.50 hora local (10.50 GMT), con epicentro a 73 kilómetros al oeste de Chimbote, en el océano Pacífico, según detalló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La profundidad del temblor se estableció a 41 kilómetros y su intensidad en la escala de Mercalli fue de entre II (débil) y III (leve) en Chimbote, una ciudad portuaria de la región de Áncash, ubicada a unos 425 kilómetros al norte de Lima.

Al respecto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú indicó que el sismo "no genera tsunami en el litoral peruano".

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) ratificó los datos oficiales, pero no ofreció información sobre posibles daños.

El pasado 27 de diciembre, un sismo de magnitud 6 que también se registró frente a Chimbote dejó 51 heridos, 11 de ellos hospitalizados, y daños materiales en casas, escuelas y hospitales de las regiones norteñas de Áncash y La Libertad.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas.