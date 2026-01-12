Yellen califica la investigación federal contra Powell como "extremadamente escalofriante"

"Me sorprende que el mercado no esté más preocupado. Me parece que debería estarlo", aseguró Yellen, que fue presidenta de la Fed desde 2014 hasta 2018, en una entrevista con la cadena CNBC.

Powell informó ayer de que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central.

"El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal (Fed) citaciones de un gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el comité bancario del Senado el pasado junio", dijo el mandatario de la Fed en un comunicado y un video.

Según Powell, el testimonio se refería en parte a un proyecto de varios años para renovar los edificios de oficinas históricos de la Fed.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Yellen apuntó hoy que, "conociendo a Powell tan bien como lo conozco, las probabilidades de que haya mentido son cero, así que creo que van tras él porque quieren su puesto y quieren que se vaya".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente de EE.UU., Donald Trump, lleva meses criticando con dureza a Powell por no bajar los tipos de interés lo suficiente y ha abogado por que su sucesor, que debe asumir el relevo en mayo, apueste por una política monetaria alineada con sus opiniones.

Yellen, junto a otros exfuncionarios de la Fed, condenó además en un comunicado la investigación federal contra Powell asegurando que la independencia de la institución es "crucial para el desempeño económico".

"La supuesta investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, constituye un intento sin precedentes de utilizar ataques fiscales para socavar dicha independencia", indicaron los firmantes.