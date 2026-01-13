Acusados en Alemania dos ucranianos por espionaje y sabotaje al servicio de Rusia

Según informó la fiscalía alemana en un comunicado, los dos acusados presuntamente recibieron un encargo de un agente de los servicios de inteligencia rusos a través de intermediarios en Mariúpol, ciudad del sureste ucraniano actualmente ocupada por Rusia, según el cual debían trabajar para causar "grandes daños" en Ucrania o Alemania con paquetes incendiarios.

El objetivo de los acusados era "investigar las rutas de envío y los procesos de transporte del servicio de paquetería para posteriormente enviar paquetes con artefactos incendiarios", indicó el comunicado de la Fiscalía.

"Dichos paquetes debían explotar en Alemania o en otras zonas de Ucrania no ocupadas por Rusia y causar el mayor daño posible con el fin de minar la sensación de seguridad de la población", se indica en el escrito de las autoridades germanas.

Daniil B. y Vladislav T., que debían hacerse cargo de esos envíos, se encuentran en prisión preventiva desde que fueron detenidos, respectivamente, los pasados 9 y 10 de mayo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su caso está relacionado con el del también ciudadano ucraniano Yevhen B., que fue extraditado a Alemania el pasado 23 de diciembre desde Suiza al estar identificado por la justicia alemana como presunto espía al servicio de Moscú y al que "también se le imputarán cargos en breve", según el comunicado de la Fiscalía.