Mundo
13 de enero de 2026 - 12:20

Acusados en Alemania dos ucranianos por espionaje y sabotaje al servicio de Rusia

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2419

Berlín, 13 ene (EFE).- La Fiscalía General Federal de Alemania informó este martes de que dos ucranianos, identificados como Daniil B. y Vladislav T., detenidos el pasado mes de mayo, están acusados de espionaje, actividades con fines de sabotaje y conspirar para cometer un incendio provocado.

Por EFE

Según informó la fiscalía alemana en un comunicado, los dos acusados presuntamente recibieron un encargo de un agente de los servicios de inteligencia rusos a través de intermediarios en Mariúpol, ciudad del sureste ucraniano actualmente ocupada por Rusia, según el cual debían trabajar para causar "grandes daños" en Ucrania o Alemania con paquetes incendiarios.

El objetivo de los acusados era "investigar las rutas de envío y los procesos de transporte del servicio de paquetería para posteriormente enviar paquetes con artefactos incendiarios", indicó el comunicado de la Fiscalía.

"Dichos paquetes debían explotar en Alemania o en otras zonas de Ucrania no ocupadas por Rusia y causar el mayor daño posible con el fin de minar la sensación de seguridad de la población", se indica en el escrito de las autoridades germanas.

Daniil B. y Vladislav T., que debían hacerse cargo de esos envíos, se encuentran en prisión preventiva desde que fueron detenidos, respectivamente, los pasados 9 y 10 de mayo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su caso está relacionado con el del también ciudadano ucraniano Yevhen B., que fue extraditado a Alemania el pasado 23 de diciembre desde Suiza al estar identificado por la justicia alemana como presunto espía al servicio de Moscú y al que "también se le imputarán cargos en breve", según el comunicado de la Fiscalía.