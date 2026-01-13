Agricultores de la UE anuncian una protesta en Estrasburgo el 20 de enero contra Mercosur

Tras una reunión celebrada este lunes en Bruselas, los líderes de las organizaciones y cooperativas agroalimentarias europeas, agrupadas en el Copa-Cogeca, decidieron apoyar la propuesta de los sindicatos franceses de movilizarse frente a la sede de la Eurocámara en Estrasburgo, coincidiendo con un pleno de esa institución, al considerar que los parlamentarios "tienen los medios para actuar sobre estas cuestiones urgentes".

El Consejo de la Unión Europea (UE), en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente el pasado viernes por mayoría la firma del acuerdo de asociación con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), que deberá pasar por el Parlamento Europeo para ser ratificado.

"Ahora les toca actuar a los eurodiputados, demostrando el apoyo que dicen brindar a las comunidades agrícolas para garantizar la seguridad alimentaria de Europa", sentencian las organizaciones de agricultores en un comunicado.

Para el campo europeo, la firma del acuerdo perjudica aún más su situación y socava su competitividad, porque los productores latinoamericanos no están sujetos a las mismas regulaciones y estándares que los europeos.

Pese a las medidas de salvaguardia adicionales ofrecidas por Bruselas, por las que se podrían suspender temporalmente las preferencias arancelarias en caso de daños graves al sector europeo, el acuerdo "sigue siendo fundamentalmente desequilibrado y defectuoso" para los productores.

Por ello, exigen un comercio "justo y transparente" que proteja las normas de producción europeas y a los sectores más sensibles.

Según los agricultores, la protesta se produce también como reacción a la reunión extraordinaria de los ministros de Agricultura y Pesca con la Comisión Europea celebrada el pasado 7 de enero, que "no abordó la urgencia ni los retos reales" del sector.

"La movilización se produce en un momento de extrema volatilidad para la producción de cereales y ganado, en el que los agricultores se encuentran atrapados en una espiral de precios, provocada por el aumento de los costes de fertilizantes e insumos y la caída de los ingresos", denuncian.

Además, los agricultores cargaron contra el recorte de los fondos agrarios en el próximo Marco Financiero Plurianual, y exigieron una Política Agrícola Común (PAC) "post-2027 fuerte, común y bien financiada", que respalde la competitividad y el crecimiento.

Por último, demandaron al bloque comunitario "una agenda real de simplificación", basada en una mejor regulación y en la seguridad jurídica para el sector.

"Hasta que las instituciones de la Unión Europea no ofrezcan respuestas concretas que mejoren de forma efectiva la competitividad y la resiliencia del sector agrario, la movilización continuará", concluyen. EFE