AI afirma que absolución de expolicía que cegó a manifestante en Chile consolida impunidad

"Existen evidencias claras y contundentes de que el autor de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica fue el excomandante de Carabineros sentado en el banquillo en este juicio", afirmó el director de AI Chile, Rodrigo Bustos.

"Esto está comprobado y es inequívoco por los videos presentados, una prueba irrefutable de los hechos que ha sido confirmada por los jueces del Tribunal", subrayó.

El tribunal resolvió que desde la escopeta del excarabinero se dispararon los perdigones que cegaron a Gatica, pero ratificó que la actuación de Crespo "se encuentra amparada en el derecho" y que "constituye el ejercicio legítimo del derecho de defensa ante una agresión ilegítima, actual y potencialmente letal".

"No es posible atribuirle (a Claudio Crespo) participación en calidad de autor de un delito de apremios ilegítimos (en contra de Gustavo Gatica)", sentenció la presidenta del tribunal, jueza Cristina Cabello.

Desde AI insistieron en su "preocupación" en tanto solo un 1,9 % de las 11.506 denuncias realizadas ante el Ministerio Público por violaciones a los derechos humanos durante el periodo de 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020 terminaron en condena, "configurando un escenario de impunidad estructural".

"La impunidad es siempre una mala señal. No es posible que las personas pierdan los ojos por manifestarse en contra de las injusticias. Han sido muchos años de lucha y de espera, con una investigación ardua: a 6 años de los hechos, el Estado de Chile sigue en deuda respecto a su deber de hacer justicia así como en relación a la reparación integral de las víctimas", apuntó Bustos.

Gatica, de 27 años, se convirtió en una de las víctimas más emblemáticas de la mayor ola de protestas desde el retorno a la democracia, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, y salió electo como el tercer diputado más votado del país en las elecciones parlamentarias de noviembre.

El 8 de noviembre de 2019, cuando Gatica tenía 21 años, recibió el impacto de varios perdigones en su rostro y perdió completamente la vista en las masivas manifestaciones que combinaron marchas pacíficas y multitudinarias con episodios de violencia, quema de estaciones de metro y una fuerte represión policial.