Albares anuncia la liberación de otros tres presos españoles en Venezuela

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Albares indicó que estas "tres nuevas liberaciones" tuvieron lugar ayer lunes y se unen al grupo de cinco presos españoles liberados anteriormente y que "ya están en España".

De los tres nuevos liberados, detalló el ministro, uno "ha decidido mantenerse en Venezuela", otra ciudadana "saldrá hoy mismo" rumbo a España, mientras que la tercera persona "está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España".

Se trata de un "paso muy positivo", afirmó Albares, que animó al Gobierno venezolano a "seguir avanzando en esa línea" de las liberaciones.

El ministro aplaudió la labor "discreta" que realiza el expresidente del Ejecutivo Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que "no actúa ni a nombre ni a demanda del Gobierno de España", sino "a solicitud de la oposición" venezolana.

Más de medio centenar de presos políticos en Venezuela fueron excarcelados desde el pasado jueves hasta ayer lunes, según organizaciones no gubernamentales y de oposición, mientras que el Gobierno venezolano asegura que 116 personas fueron liberadas, aunque sin dar detalles sobre los beneficiados.