Alemania dedica 6,46 millones de dólares a cinco proyectos de memoria histórica

"La confrontación con los crímenes del nacionalsocialismo y de la dictadura del Partido del Socialismo Unificado (SED) es una tarea a largo plazo. Me alegro de este año podamos otra vez apoyar proyectos para reforzar lugares históricos y trabajar con nuevas formas para evitar el olvido", dijo el responsable de Cultura y Medios de Comunicación, Wolfram Weimer.

La Fundación Muro de Berlín recibirá 1.650.000 euros, la Fundación Topografía del Terror 700.000 euros, el Centro de Documentación de Colonia sobre el nacionalsocialismo 3.146.000 euros, el Memorium Núremberg 750.000 euros y la Fundación Monumentos de Brandenburgo 216.000 euros.

Cada una de esas instituciones dedicará ese fondo a actualizar exposiciones permanentes y a renovar sus sedes y lugares emblemáticos de las dos dictaduras.

"La base de las ayudas es la concepción sobre lugares del recuerdo desarrollada en 2008 y que ha sido puesta al día para responder a los retos digitales y políticos actuales y aprobada en su nueva versión por el Consejo de Ministros el 12 de noviembre de 2025", explicó Weimer.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy