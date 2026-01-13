Alerta amarilla en Rumanía por ola de frío con temperaturas mínimas de hasta -13 grados

Los meteorólogos emitieron este martes una alerta amarilla por temperaturas inusualmente bajas: se esperan máximas, por lo general, de entre -9 y -3 grados, y mínimas entre -13 y -6, sobre todo en el centro y el norte del país.

Las nevadas alcanzarán a la mayor parte del territorio, con carácter más persistente en la zona intracarpática y en las regiones montañosas, donde el espesor de la nieve continúa aumentando.

En Bucarest, el tiempo se mantiene gélido y se prevén nevadas débiles por la tarde y la noche, con valores de hasta -8 grados.

El impacto del frío se agrava por las averías del sistema de calefacción en cuatro de los seis distritos de la capital, donde se registran problemas importantes y decenas de miles de residentes de unos 3.400 edificios afectados no tendrán un suministro normal hasta el viernes.

El alcalde, Ciprian Ciucu, informó de contactos con las empresas municipales de calefacción y agua caliente y admitió que el sistema podrá reanudarse, pero en modo de emergencia por los fallos en calderas y otros equipos.

Los problemas llegan también a los hospitales y el ministro de Sanidad, Alexandru Rogobete, señaló que la situación más difícil se da en el Instituto de Enfermedades Cardiovasculares CC Iliescu de Bucarest, donde en algunas zonas se registran temperaturas de 16 grados y ya se han pospuesto cirugías no urgentes y se han retrasado hospitalizaciones.

Por otra parte, el Ministerio de Educación anunció que las clases se desarrollarán de forma virtual en diez centros del país, con un total de unos 3.000 alumnos, y se suspenderán las clases en otras tres escuelas, con unos 450 estudiantes en total.

El frío, además, eleva el consumo de gas, un 17 % más que en el mismo periodo del año pasado, mientras las autoridades aseguran que trabajan para garantizar el suministro.

La masa de aire polar responsable del descenso de las temperaturas se mantendrá hasta el viernes y se han activado medidas extra para evitar problemas de tráfico y para la atención a personas sin techo.