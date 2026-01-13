Amán recuerda que Hermanos Musulmanes de Jordania están disueltos tras designación de EEUU

"El Gobierno de Jordania sigue la declaración publicada por los Departamentos de Estado y del Tesoro de EE.UU. sobre la clasificación de las filiales de los Hermanos Musulmanes en Jordania, Egipto y Líbano como organizaciones terroristas", dijo en su cuenta oficial de X el portavoz del Ejecutivo jordano, Mohamed al Momeni.

En un escueto mensaje, el también ministro de Comunicación Gubernamental recordó que los Hermanos Musulmanes en Jordania "están disueltos desde hace años, y así lo confirmó una sentencia judicial en 2020".

Asimismo, indicó que "todas sus actividades también están prohibidas desde abril de 2025", cuando el Gobierno jordano designó a la cofradía como grupo "ilegal" y cerró todas sus oficinas, un movimiento realizado después de detener a miembros del grupo islamista acusados de planear un atentado terrorista.

Tras conocer la ilegalización del grupo, el brazo político de los Hermanos Musulmanes en Jordania, el Frente de Acción Islámica (FAI), afirmó no tener "ninguna relación organizativa con ninguna otra entidad".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estados Unidos designó este martes como organizaciones terroristas a estas facciones de los Hermanos Musulmanes, el principal movimiento político islámico en el mundo árabe que nació en Egipto hace alrededor de un siglo y que se ha enfrentado a una feroz represión de los regímenes de Oriente Medio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La decisión de Washington se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara el pasado noviembre un decreto que ordenaba a su gobierno catalogar como terrorista a los Hermanos Musulmanes por sus vínculos con el grupo islamista palestino Hamás (autor, junto con Yihad Islámica de los ataques contra Israel del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas y unas 250 fueron secuestradas), al que Washington ya había otorgado previamente la misma calificación.