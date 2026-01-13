Armenia descarta el inicio de una carrera armamentista con Azerbaiyán

"No tenemos intención de participar en una carrera armamentista con ningún país, incluido Azerbaiyán. Esta es la postura de nuestro gobierno. Sin embargo, esto no significa que Armenia vaya a dejar de comprar armas y equipo militar o modernizar su ejército", dijo el ministro de Defensa armenio, Surén Papikián, en rueda de prensa.

Papikián, citado por la agencia Armenpress, agregó que actualmente no hay contactos entre los Ministerios de Defensa de Armenia y Azerbaiyán, países enfrentados hasta 2023 por el control del enclave de Nagorno Karabaj.

"Cuando haya algo nuevo (en cuanto a los contactos), hablaremos de ello", dijo Papikián a la prensa armenia.

Simultáneamente, el ministro valoró altamente los cazas SU-30 comprados a Rusia, otrora el principal suministrador de armas a Armenia.

"Creo que pueden desempeñar un papel importante en la defensa aérea y en la garantía de la integridad territorial" del país, dijo.

Papikián también señaló que en los últimos años uno de los principales socios militares del país caucásico es la India. Además, Armenia comenzó a adquirir armamento a Francia, recordó.