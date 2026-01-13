Camboya congela ventas inmobiliarias de firma de magnate acusado de liderar red de estafas

El Regulador de Bienes Raíces e Hipotecas de Camboya informó de que ha suspendido nuevas ventas en cinco proyectos de condominios y desarrollo residencial relacionados con Prince Group: Prince Happiness Plaza o The Pinnacle Residence, Prince Golden Bay, Prince Huan Yu Center, Prince One Tropica y Phum Samrong.

El sector inmobiliario es solo una de las industrias que conforman el conglomerado que Chen dirigía desde Nom Pen, donde cuenta con más de 100 empresas en áreas como el turismo, la logística, la tecnología, la alimentación y las finanzas, muchas de ellas señaladas por Washington como fachadas de centros de estafa.

El pasado jueves, las autoridades camboyanas informaron acerca de la liquidación inmediata de la entidad bancaria Prince Bank, propiedad de Chen.

La liquidación del banco y la suspensión de las ventas inmobiliarias se produjeron después de que el magnate fuera detenido y extraditado la anterior semana a China.

El Ministerio de Interior de Camboya afirmó que la detención del hombre, de 37 años, tuvo lugar el pasado martes "en el marco de la cooperación para combatir la delincuencia transnacional y a solicitud de las autoridades de China".

Su detención y posterior extradición suponen un giro de guion repentino, después de que Nom Pen, bajo la órbita de Pekín, echase la vista a un lado tras las acusaciones de EE.UU. a Chen.

A mediados de octubre, la Fiscalía del distrito Este de Nueva York y la división de Seguridad Nacional de Justicia de EE.UU. acusaron a Chen de delitos financieros relacionados con el trabajo forzado.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el magnate dirigía un imperio delictivo bajo el paraguas de Prince Group, con empresas en más de 30 países, donde forzaba a trabajar llevando a cabo estafas 'online' a "escala industrial" a "cientos" de víctimas de trata confinadas en "recintos similares a prisiones" en Camboya.

Por este caso, el Departamento de Justicia de EE.UU. le decomisó al conglomerado 15.000 millones de dólares en bitcoin, la mayor incautación de criptomonedas en la historia del organismo.

Entonces, el portavoz del Ministerio del Interior camboyano, Touch Sokhak, dijo a EFE que el acusado no se encontraba en el país y que ni él ni su compañía estaban acusados de ninguna irregularidad en Camboya.