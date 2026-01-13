Capturan en México a 4 hombres ligados a grupo criminal dedicado a extorsión y secuestro

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que entre los detenidos se encuentran dos líderes del grupo criminal que operaban en ambos estados.

En una de las acciones, ejecutada en Jalisco (occident) por miembros de las Secretarías de Defensa, Marina, SSPC, Guardia Nacional, y Fiscalía General de la República (FGR), fue arrestado José Gabriel ‘N’, alias ‘Bravo’, líder de la célula que operaba en la zona metropolitana de Guadalajara.

El hombre fue detenido junto a otras dos personas, además de que se aseguraron tres armas de fuego, cargadores, cartuchos, aproximadamente 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos y 10 teléfonos celulares.

Mientras que en otra acción, se detuvo Luis Ignacio ‘N’, alias ‘Cárdenas’, quien operaba en el municipio de Tepic, Nayarit (noroeste), quien se encargaba de coordinar el traslado de droga vía aérea y marítima, procedente de Centroamérica, además de actividades de extorsión, secuestro, homicidio y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Al momento de su detención se le aseguró un arma larga, un cargador, dosis de cocaína y metanfetamina, 20 cartuchos, un vehículo, tres teléfonos celulares y una tableta electrónica”, apuntó el comunicado.

Los arrestados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal. En tanto el inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades.

Desde febrero de 2025 y hasta el 12 de enero, el Gobierno de México, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’ -acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar los aranceles a México- ha detenido a 10.706 personas y se han confiscado 118,8 toneladas de droga, entre ellas 601 kilogramos de fentanilo.