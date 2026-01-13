Comunistas de Venezuela denuncian que EEUU asume tutelaje sobre la Administración del país

"No solo pretende controlar el petróleo y las riquezas nacionales, sino que está asumiendo un tutelaje directo sobre la administración del Estado venezolano", indicó Jackqueline López, integrante de la dirección del PCV, citada en nota de prensa.

A su juicio, esto es una nueva "forma de colonización" que afecta directamente a los ciudadanos venezolanos y a otros países de América Latina y viola el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

López rechazó el ataque militar estadounidense a Caracas y otras tres regiones de Venezuela el pasado 3 de enero, cuya acción terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Miles de familias vivieron el terror de una madrugada bajo bombas, con interrupción de las telecomunicaciones y sin información sobre sus seres queridos", añadió.

Igualmente, el PCV exigió al Gobierno venezolano la presentación "inmediata" de un informe oficial detallado sobre las víctimas y daños ocasionados por el ataque.

"El pueblo venezolano tiene derecho a conocer quiénes fueron los mártires, cuántas víctimas hubo y cuál fue el alcance real de los daños a la infraestructura", indicó la dirigente comunista.

La madrugada del sábado 3 de enero los habitantes de Caracas y los estados vecinos de La Guaira, Aragua y Miranda fueron sorprendidos por el ataque militar estadounidense que terminó con la captura de Maduro y Flores.

Maduro, quien fue trasladado de inmediato a Estados Unidos, ha comparecido en tribunales en Nueva York acusado de cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.

La operación de EE.UU. dejó al menos 100 muertos entre civiles y militares, según informó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

El mismo 3 de enero, Trump dijo que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada".