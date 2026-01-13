Condenan a 19 años de cárcel a un hombre en Ecuador por violar a una mujer

Los hechos ocurrieron la noche del 8 de junio de 2025, cuando el ahora condenado, de 24 años, saltó el cerco perimetral de la casa de la mujer y se dirigió al dormitorio donde ella se encontraba.

Bajo amenazas de muerte, la obligó a abrir la puerta y, tras consumir estupefacientes, la intimidó con una tijera y la violó, detalló el Ministerio Público.

Al abandonar la vivienda, el agresor se llevó una colcha y el teléfono móvil de la víctima. Minutos después, ella acudió a la casa de un vecino para pedir ayuda y reportar lo ocurrido al servicio nacional de emergencias.

Tras las diligencias investigativas, la Policía capturó al hombre en las orillas del río Santa Bárbara, a las afueras de Gualaceo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios periciales que corroboraron la agresión sexual, así como informes de las valoraciones médicas, psicológicas y sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de la pena de cárcel, el sentenciado deberá pagar una indemnización de 2.000 dólares a la víctima.

En Ecuador, seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y tres de cada diez violencia sexual, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).