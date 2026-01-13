Cortes de trenes y de autopistas en República Checa debido a las heladas

Además de verse afectado el corredor ferroviario a Alemania a través de la localidad de Decin, según la empresa pública de trenes, también se ha cerrado durante dos horas la autopista D8 antes de la frontera debido a un accidente en el lado alemán.

En la capital, Praga, se activó a las 8.55 (7.55 GMT) el plan de emergencia debido a numerosas lesiones en extremidades, cabeza y espalda debido a las caídas.

"A las 08.55, se activó el plan de emergencia por accidente debido a la alta congestión del servicio", informaron los servicios de urgencias en la red X.

Debido a la intensa lluvia helada, el Aeropuerto internacional 'Václav Havel' de Praga opera con limitaciones de llegadas, lo que retrasa los vuelos durante todo el día.

