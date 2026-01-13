Cuatro titíes grises regresan a la libertad tras un proceso de rehabilitación en Colombia

Los animales ingresaron en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre de la zona (CAVR) tras ser recuperados en distintos contextos asociados a la tenencia ilegal, la pérdida del grupo familiar y a los riesgos derivados de la infraestructura humana, apuntó en un comunicado el Área Metropolitana.

Con el proceso de liberación "se adecua un bioma en el territorio y, una vez los animales se han adaptado, se abren los módulos" para que los titíes vayan "explorando y, tras días de monitoreo, se confirme que su liberación es un éxito", explicó el supervisor de fauna silvestre del CAVR, Andrés Alberto Gómez.

"El tití gris es una especie endémica de Colombia y cumple un papel fundamental en los ecosistemas como dispersor de semillas. Su protección en el territorio metropolitano es clave para la conservación de los bosques y la biodiversidad del país", señaló la información

En el momento de su ingreso, los cuatro primates no estaban en condición de ser liberados inmediatamente, por lo que fue necesario iniciar un manejo clínico y biológico especializado, añadió el comunicado.

Como parte del proceso de recuperación, los titíes fueron llevados a la Corporación Autónoma Regional del municipio de Caldas, ubicado en el Valle de Aburrá, enfocada en la reducción del amansamiento, el fortalecimiento de conductas naturales y la preparación para la vida en libertad.

Una vez superadas las fases de rehabilitación, los monos regresaron al CAVR, donde se llevó a cabo "la evaluación final y se definió su reintroducción" final al hábitat.

La institución ambiental insistió en "la importancia de que la ciudadanía comprenda que la fauna silvestre no es mascota y que cualquier situación de riesgo debe ser reportada oportunamente a las autoridades competentes".

En el CAVR del Área Metropolitana del Valle de Aburrá han ingresado 20 primates de este tipo desde el 2024.