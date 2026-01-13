Detienen a 14 integrantes de banda criminal vinculada a la minería ilegal en norte de Perú

La banda criminal extraía oro de forma ilegal en una bocamina y almacenaba explosivos y armas para apropiarse de nuevas minas en Pataz, una localidad de la región de La Libertad que permanece en estado emergencia desde 2024 por la presencia de este tipo de grupos de delicuencia organizada.

"Esta madrugada, detuvimos a 14 presuntos integrantes de la organización criminal 'Centurión', tras exitosa operación en la bocamina Choloque en Pataz. La intervención la ejecutó nuestro Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado", indicó el Comando Conjunto en la red social X.

Detalló que en el operativo se incautaron armas de guerra, como pistolas, fusiles, municiones y gran cantidad de explosivos, tal y como se observa en las imágenes que difundió la institución militar.

Sostuvo que esta operación es el resultado de "un exigente trabajo de inteligencia, coordinación interinstitucional y precisión operativa de las fuerzas de élite del Comando Unificado Pataz (Cupaz)".

"El Estado no retrocede ni negocia con el crimen. Nuestra presencia es firme y sostenida para proteger a la nación, el orden interno y el medioambiente", señaló el jefe del Comando Conjunto, el general César Briceño.

El 1 de enero, al menos tres personas murieron durante un aparente enfrentamiento que se produjo en la bocamina 'Papagayo', en un sector conocido como Morena, en el distrito y provincia de Pataz, a unos 880 kilómetros al norte de Lima.

El Ministerio Público señaló que la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz inició una investigación preliminar por el delito de homicidio en agravio de tres personas y confirmó que los cuerpos de las víctimas fueron hallados con impactos de bala en dicha bocamina.

Pataz ha sido declarada en estado de emergencia por la presencia de bandas ligadas a la minería ilegal de oro, un clima de inseguridad que ha dejado a múltiples mineros muertos en los últimos meses, atentados contra torres eléctricas y numerosos casos de extorsión.

En mayo del año pasado se produjo la matanza de 13 personas dentro de un socavón, como parte de un enfrentamiento entre bandas armadas que buscaban controlar distintas galerías de extracción de oro en la zona, que actualmente está bajo control de un comando militar-policial.