Dinamarca convoca al encargado de negocios iraní por los ataques a la población civil

La conversación tuvo lugar "para expresar la condena del Gobierno al uso por el régimen iraní de la violencia contra los manifestantes y para exigir a Irán que cumpla con sus obligaciones internacionales, entre ellas el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión", según consta en un comunicado de Exteriores, en el que se critica también el bloqueo de internet en Irán.

"El régimen iraní tiene una larga y brutal historia de responder con dureza a las protestas de la gente. Hemos sido testigos de nuevo las últimas semanas y es completamente inaceptable. Se lo hemos dicho con claridad al encargado de negocios iraní hoy", señaló Rasmuseen.

El ministro danés recordó que la Unión Europea (UE) ya ha puesto en marcha "amplias" sanciones contra Irán y que Dinamarca está lista para dar "más pasos", entre los que menciona que la Guardia Revolucionaria iraní sea considerada una organización terrorista.

Exteriores explicó que el embajador iraní en Dinamarca no se encuentra en este país nórdico en este momento, de ahí que se decidiera convocar al encargado de negocios.

