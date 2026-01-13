Drones ucranianos dañan empresa industrial en el sur de Rusia

"Según datos previos, en Taganrog resultaron dañados una empresa industrial, viviendas, tuberías de gas y automóviles", informó en Telegram el gobernador de Rostov, Yuri Slusar.

Indicó que "los sistemas de defensa antiaérea derribaron siete drones en los distritos de Taganrog y Krasnosúliniski".

Según el Ministerio de Defensa ruso, los sistemas de defensa antiaéreos derribaron en las últimas doce horas 89 drones ucranianos de ala fija, gran parte de ellos sobre la península ucraniana de Crimea.

En un primer comunicado, emitido al filo de la medianoche, hora de Moscú (sobre las 21:00 GMT), el mando castrense ruso informó del derribo de 78 drones, 36 de los cuales fueron neutralizados sobre Crimea y el resto sobre las regiones de Orieol, Lípetsk, Tula, Briansk, Voronez, Rostov, y los mares Azov y Negro.

Posteriormente, Defensa emitió un segundo comunicado sobre el derribo de otros 11 drones entre las 21.00 GMT del lunes y 04:00 GMT del martes, que confirmó los derribos anunciados por Slusar.

Durante el ataque nocturno también fueron objeto de ataque las regiones de Bélgorod, Kursk, Oriol y la península de Crimea, añadió.