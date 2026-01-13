EE.UU. deporta a Ecuador a presunta cabecilla de grupo que traficó 20 toneladas de droga

En el proceso de deportación, la mujer -conocida con el alias de 'la señora'- llegó a Guayaquil (suroeste) y fue oficialmente detenida en el aeropuerto de esa ciudad ecuatoriana, donde fue puesta a órdenes de la autoridad competente.

La detención se dio en el marco de la operación Fénix 9 desarrollada por la Policía Nacional de Ecuador, en coordinación con la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transanacionales, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos e INTERPOL,

En un comunicado, la Policía informó de que, en 2020, la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales inició la investigación denominada 'Poseidón' para combatir el tráfico de drogas, lo que permitió identificar y desarticular una estructura criminal transnacional, presuntamente liderada por la ahora detenida, que operaba en el municipio de Manta, en la provincia costera de Manabí.

La supuesta cabecilla de la organización delictiva, salió con destino a España y el 9 de abril de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI) en coordinación con las autoridades de España, detuvieron a la mujer, que fue extraditada a EE.UU. el 30 de marzo de 2022.

En 2022, la Fiscalía de Ecuador solicitó la vinculación y formulación de cargos, emitiéndose la orden de detención en contra de la mujer en mención y otros ciudadanos procesados dentro de la misma causa penal, y en 2023 se emitió la difusión roja.

La mujer registra dos órdenes de detención en 2022 por el presunto delito de Organización o Financiamiento para la producción o Tráfico de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, indicó la Policía en el escrito.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un 'conflicto armado interno' que el presidente, Daniel Noboa, declaró para enfrentar a las bandas de crimen organizado, dedicadas principalmente a delitos como el narcotráfico, a quienes pasó a denominar como «terroristas».

Las organizaciones criminales están detrás de la escalada de violencia que llevó a Ecuador a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con el índice más alto de homicidios, mientras que 2025 cerró como el año más violento desde que se tiene registro, con aproximadamente 9.300 muertes.