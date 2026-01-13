EE.UU. designa como terroristas a los Hermanos Musulmanes de Egipto, Jordania y El Líbano

La decisión se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara el pasado noviembre un decreto que ordenaba a su Gobierno catalogar como terrorista a ese movimiento por sus vínculos con el grupo islamista Hamás, considerado organización terrorista por Washington.

"Estados Unidos utilizará todos los recursos disponibles para privar a estas facciones de los Hermanos Musulmanes de los medios necesarios para participar o apoyar el terrorismo", señaló Rubio en un comunicado.

En concreto, el Departamento de Estado anunció la designación de los Hermanos Musulmanes del Líbano y de su secretario general, Muhammad Fawzi Taqqosh, a quienes acusa de haberse alineado con Hamás y con el grupo chií libanés Hizbulá.

Washington sostiene que la facción libanesa reactivó sus Fuerzas al-Fajr y lanzó cohetes contra el norte de Israel tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, afirma que el Ejército libanés desmanteló en julio de 2025 un campo de entrenamiento militar encubierto en el que participaban militantes tanto de Hamás como de los Hermanos Musulmanes libaneses.

El Gobierno de Trump también sancionó a los Hermanos Musulmanes de Egipto y Jordania por "brindar apoyo material a Hamás".

La designación implica el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos, así como la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar negocios con ellas.

El pasado 24 de noviembre, Trump firmó una orden ejecutiva que instruía a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y del Tesoro, Scott Bessent, a elaborar un informe sobre la posible designación de los Hermanos Musulmanes y, de ser necesario, proceder con dicha clasificación.