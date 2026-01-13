EEUU prevé caída del 2 % en la cosecha de naranjas en Florida a un nuevo récord mínimo

La producción de la fruta emblemática de Florida, que contempla 7,5 millones de cajas de naranjas Valencia y 4,5 millones de otras variedades, sería menor a las 12,2 millones de cajas recolectadas en la etapa 2024-2025, cuando también hubo un mínimo histórico después del récord negativo de 15,82 millones de 2022-2023.

Hace tres ciclos, la cosecha fue la peor en casi un siglo por los efectos combinados del huracán Ian y la enfermedad Huanglongbing (HLB) o "enverdecimiento", que es la más destructiva para los cítricos a nivel mundial y está presente en este estado desde hace dos décadas.

El USDA, que identificó 20,7 millones de árboles que pueden dar naranjas, reconoció también los impactos en la cosecha en Florida por los huracanes, como Irma (2017), Ian (2022), Nicole (2022) y Milton (2024).

Ante el panorama, Florida ha triplicado sus importaciones de este cítrico desde Brasil y México para paliar su escasez, que especialistas atribuyen a una mezcla de desastres naturales, plagas y la expansión urbana.

Florida importó el pasado año fiscal más de 1.500 millones de litros de jugo de naranja, concentrado y sin concentrar, desde ambos países, en comparación con los casi 500 millones de litros que llegaron a sus puertos entre 2020 y 2021, según los últimos datos disponibles del Departamento de Cítricos de Florida.

Además de la naranja, el USDA reportó una caída del 28 % en la producción total de cíticos en Florida, incluyendo toronjas, mandarinas y limones, a 14,6 millones de cajas en 2024-2025.