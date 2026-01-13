Egipto habla con la ANP sobre la futura gestión de Gaza en una segunda fase de la tregua

Esa llamada telefónica se produce después de que fuentes egipcias y palestinas aseguraran a EFE que El Cairo intenta convencer a la ANP, dominada por la formación Fatah, rival de Hamás, y que gobierna en zonas limitadas de Cisjordania ocupada, para asistir a una reunión de facciones palestinas en Egipto sobre la creación de un comité tecnócrata para administrar el territorio palestino.

Abdelaty, según un comunicado de su departamento, abordó con Al Sheikh las formas de pasar a la segunda fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump", en particular la formación del comité tecnócrata.

El jefe de la diplomacia egipcia, mediador clave en el conflicto de Gaza, "afirmó su pleno apoyo a la ANP como único representante legítimo del pueblo palestino y destacó la importancia de permitirle asumir sus responsabilidades en los territorios palestinos, en particular en la Franja de Gaza", añadió la nota.

También "destacó el apoyo de Egipto al despliegue (en Gaza) de la Fuerza Internacional de Estabilización y del comité tecnocráta palestino, lo cual contribuiría a crear el entorno necesario para que la ANP recupere su papel y preserve la unidad de los territorios palestinos", aseveró.

Fuentes palestinas y egipcias informaron este lunes a EFE que Egipto tenía previsto, acoger "dentro de uno o dos días" una reunión de grupos palestinos, incluido Hamás, para unificar posturas respecto al futuro de la Franja, en particular la formación del comité de tecnócratas palestinos.

La creación de ese comité está estipulada en el plan de paz de Trump para Gaza, en virtud del cual Israel y Hamás acordaron el alto el fuego que entró en vigor en octubre pasado.

Las fuentes no especificaron nombres de las facciones invitadas a la prevista reunión en El Cairo, si bien indicó que Egipto intenta acercar los puntos de vista sobre el citado comité entre esos grupos y el movimiento Fatah, principal integrante de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de la ANP, de Mahmud Abás.

Aclararon que "El Cairo habla con Fatah, pero en general éste movimiento se niega hasta al momento a participar (...) en ninguna reunión faccional que no esté basada en los principios de Fatah y se comprometa con la OLP y sus obligaciones y la legitimidad internacional, y acepte (que los palestinos estén gobernados) por una misma ley, sistema político, armas, instituciones y geografía".

El titular de Exteriores egipcio abordó hoy también, en llamadas similares, la segunda fase de la tregua y la formación del comité tecnócrata, con sus homólogos de Turquía, Hakan Fidan, y Catar, Mohamed bin Abdelrahmán, también mediadores y garantes del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

En esas conversaciones, Abdelaty abordó por separado con ambos ministros, entre otros asuntos, "los esfuerzos en curso para impulsar la implementación de la segunda fase del plan (de paz para Gaza) del presidente estadounidense".

"Destacaron la importancia de anunciar la formación del comité tecnocrático palestino (...), en paralelo con la formación de la fuerza internacional de estabilización", añadió Exteriores egipcio en sendos comunicados.