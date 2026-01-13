Egipto tacha de "gran paso" la designación de EEUU a Hermanos Musulmanes como terroristas

El Ministerio de Exteriores egipcio celebró en un comunicado la decisión anunciada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al considerarla "un gran paso que refleja el peligro de este grupo y su ideología extremista, así como la amenaza directa que representa para la seguridad y la estabilidad regional e internacional".

"Egipto aprecia los esfuerzos de la administración de EE.UU., liderada por el presidente Donald Trump, en la lucha contra el terrorismo internacional y en hacer frente a las organizaciones terroristas en concordancia total con la postura firme de Egipto ante el grupo terrorista de los Hermanos (Musulmanes)", añadió la nota.

Asimismo, recordó que El Cairo designó a la cofradía como organización terrorista en 2013 a tenor de "sus actividades relacionadas con la violencia, extremismo e instigación", mientras que condenó que el grupo "se aproveche de la religión para lograr objetivos políticos".

"Egipto confirma que esta clasificación estadounidense refleja la corrección y el acierto de la postura egipcia", añadió la nota.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Hermanos Musulmanes fueron declarados como grupo terrorista en Egipto en 2013, tras las protestas populares que derivaron en un golpe de Estado contra el presidente Mohamed Mursi, apartado del poder por el actual mandatario, Abdelfatah al Sisi, que accedió a la presidencia en 2014 y desde entonces gobierna el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mursi, el primer presidente civil elegido democráticamente en Egipto un año después de la revolución de 2011 que derribó el régimen autoritario de Hosni Mubarak, murió en julio de 2019 tras desplomarse durante una audiencia de su juicio y tras permanecer en la cárcel durante años en condiciones "atroces", según organizaciones de derechos humanos.

Desde entonces, Egipto ha perseguido, enjuiciado y encarcelado a cientos de personas presuntamente vinculadas con los Hermanos Musulmanes, a las que ha acusado de pertenecer a una organización terrorista y de atentar contra la seguridad del Estado, pese a que el grupo se ha desvinculado de actividades violentas.

Estados Unidos designó este martes como organizaciones terroristas a las facciones de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano.

La decisión estadounidense se produce después de que Trump firmara el pasado noviembre un decreto que ordenaba a su gobierno catalogar como terrorista a los Hermanos Musulmanes por sus vínculos con el grupo islamista palestino Hamás, al que Washington ya calificaba de la misma manera, y que, junto con Yihad Islámica, fue el autor de los ataques contra Israel del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas y unas 250 fueron secuestradas.