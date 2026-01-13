Ejército israelí mata a dos "terroristas" en un tiroteo en el sur de la Franja de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron a "seis terroristas armados" en dicho área e "inmediatamente después", se presentaron en el lugar varios carros de combate, que abrieron fuego, detalló el Ejército en un comunicado.

"Estos (los supuestos terroristas) dispararon contra las tropas, lo que inició un tiroteo, así como ataques aéreos en la zona", se indica en la nota.

Las FDI continúan realizando búsquedas para dar con el paradero de más "terroristas", informó el Ejército.

El alto el fuego en Gaza -en vigor desde el pasado 10 de octubre- supuso el fin de las muertes diarias de decenas de palestinos en bombardeos israelíes, pero el Ejército, replegado pero controlando aún más de la mitad de Gaza, sigue realizando ataques como este casi a diario.

Al menos 442 palestinos han muerto por ataques de Israel desde la llegada de la tregua, entre ellos más de 70 niños según Unicef, y más de un millar han resultado heridos, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

En total, desde el inicio de la ofensiva israelí, en octubre de 2023, han muerto 71.419 gazatíes, la mayoría mujeres y niños, y se han contabilizado 171.318 heridos, muchos con lesiones de por vida y amputaciones.