El Brent sube casi un 2 % y sobrepasa los 65 dólares ante posibles interrupciones en Irán

Poco después de las 13:00 GMT, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, marcaba 65,13 dólares, lo que supone un aumento de 1,97 % -o 1,26 dólares- en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto al cierre de la jornada anterior, cuando acabó en 63,87 dólares.

En parecidos porcentajes de subida se mueve el barril de Texas, que en estos momentos cotiza a 60,71 dólares.

El Brent reaccionó al alza impulsado por el temor de los inversores ante posibles interrupciones en el suministro de crudo en Irán, uno de los mayores productores de crudo de la OPEP, como consecuencia de las protestas antigubernamentales que se están produciendo en todo el país, que ya han dejado más de 2.000 muertos.

El 'oro negro' alcanzó su nivel más alto desde noviembre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase con imponer un arancel del 25 % a los productos de países que estuvieran "haciendo negocios" con Irán a raíz de las protestas en la república islámica.

La analista de mercado de Forex Razan Hilal aseguró en su comentario semanal que, tras la caída de Maduro en Venezuela, Trump ahora centra sus esfuerzos en presionar por un cambio de régimen en Irán, pero esto tendría efectos mucho más "profundos" en los mercados globales.

"Irán sigue siendo el cuarto mayor productor de petróleo de la OPEP, y si bien una reforma positiva combinada con la flexibilización de las sanciones podría permitir el retorno de un mayor suministro al mercado, una transición no pacífica probablemente generaría riesgos de represalias en toda la región, aumentando la incertidumbre sobre el suministro de crudo", comentó Hilal.

Además de Irán, los inversores también siguen de cerca el aumento de las tensiones en la guerra de Ucrania y la situación candente sobre Groenlandia, opacando por el momento las preocupaciones iniciales de un exceso de oferta impulsada por el retorno de más barriles procedentes de Venezuela al mercado.