El CAC-40 retrocede un 0,14 % al cierre con Vinci y Saint-Gobain como principales caídas

De entre los 40 componentes del índice, 22 cerraron en rojo y 18, en verde.
Tras haber tocado máximos históricos de puntos la semana pasada, el CAC-40 perdió levemente terreno también por la contracción de ciertos títulos como el fabricante automóvil Stellantis, que perdió el 3,55 % tras haber retrocedido el lunes el 4,31 % por el abandono de dos proyectos.
Thales, firma del sector de la Defensa, retrocedió el 2,22 % tras un análisis desfavorable por parte de Deutsche Bank.
En verde, terminaron la petrolera TotalEnergies y el fabricante aeronáutico Airbus, que subieron el 2,21 % y el 1,87 %, respectivamente.
