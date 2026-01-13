El consulado de Polonia en la ciudad ucraniana de Odesa sufre daños en ataque ruso

Según informó en su cuenta de X, Maciej Wewior, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores olaco, tras "otra noche de terror ruso" por culpa de "un bombardeo nocturno, el consulado polaco en Odesa resultó dañado".

"Ninguno de nuestros empleados resultó herido", precisó el portavoz, que también mostró su "gran respeto" al equipo de diplomáticos de Polonia que trabaja en Ucrania, país invadido por Rusia desde febrero de 2022.

La agencia polaca 'PAP', que citó a Wewior, indicó que el edificio del consulado de Polonia en Odesa sufrió la rotura de las ventanas, que serán reparadas próximamente.